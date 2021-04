Vamos a ir monitoreando y atender el tema de las autorizaciones de agua de riego que dependen de fenómenos como La Niña, que ahora parece que se intensificó un poco.

Explicó que en la agricultura se realizan riegos de emergencia, pues se lleva agua de otras zonas para hacer el riego de cultivos, se platica con los agricultores para el siguiente ciclo, y deben respetar el agua autorizada para el tipo de producción que hacen. En algunos casos se ha asignado cierta cantidad para un cultivo, pero han ido cambiando los cultivos y es un problema serio . Precisó que es el sector que más agua consume, cerca de 67 por ciento del volumen total.

En Chihuahua tenemos una gran zona de temporal, que es la que está sufriendo más, no tiene ninguna fuente de suministro, al no haber agua pluvial es un problema serio, las posibilidades de actuar de la Conagua son pocas, pero en la zona de riego de río Conchos, el promedio de las cuatro principales presas no está bajo .Ciudad de México

Ciudad de México

Declaró que el problema de agua en la Ciudad de México, con una baja de suministro en el sistema Cutzamala, se debe principalmente a que disminuyeron los precipitaciones en una cuenca de Michoacán que tiene que ver con la presa El Bosque, a veces no se relaciona el clima que se ve localmente con lo que pasa, porque las presas están en un lado y el agua se envía a otro. Tenemos menos nivel en las presas de la Ciudad de México porque el año pasado le dimos a esa región más agua para atender el Covid .