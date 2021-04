Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 12 de abril de 2021, p. 6

Como diputado del PRI en la 57 Legislatura, el actual coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, votó en favor de legalizar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) mediante la aprobación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que implicó el rescate de los bancos.

Usuarios de redes sociales recordaron este domingo el voto del legislador, quien rechazó mediante su oficina de prensa expresar una postura al respecto.

En la votación del 11 de diciembre de 1998, como consta en la Gaceta Parlamentaria del día siguiente, la Cámara de Diputados aprobó la reforma con 326 votos en favor de diputados del PRI y de Acción Nacional, mientras 158 lo hicieron en contra: 124 legisladores del PRD, 11 del blanquiazul, seis del PT, cinco del PVEM –incluido El Niño Verde– y cinco independientes, entre ellos el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Entre los priístas que respaldaron el rescate bancario estaban Dionisio Meade, padre del ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade; Miguel Ángel Navarro,candidato de Morena a la gubernatura de Nayarit; Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, y el ex subsecretario de Educación, Marcos Bucio.