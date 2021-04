Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Lunes 12 de abril de 2021, p. 4

Su voz ya era ronca de tanta arenga que lanzó en su trayecto de Acapulco a la capital reclamando que le regresen su candidatura a gobernador de Guerrero. No hay gritos ni tonos estridentes en su discurso a las puertas del Instituto Nacional Electoral (INE), pero la advertencia de Félix Salgado Macedonio está clara: “si no voy en la boleta porque el INE no quiere por sus puros… no va a haber elección en Guerrero”.

Sus seguidores le respondieron con una añeja consigna: si no hay solución, habrá revolución . Llegaron dos centenares de guerrerenses para arropar al aspirante, aunque más tarde se sumaron los michoacanos. No vamos a admitir otra salida. Vamos a estar aquí hasta que nos regresen nuestros derechos constitucionales (...) A las seis de la mañana, en Iguala, cuna de la Independencia, acordamos que si no voy en la boleta electoral no hay elección , machaca Salgado Macedonio. Que el INE deje que el pueblo elija, no ellos .

–¿El pueblo tiene derecho a elegir? –lanza a sus huestes.

–Sííí.

–¿Vamos a permitir que nos quiten la candidatura?”

–Nooo... –le responden antes de corear el grito de batalla: ¡hay toro, hay toro!

En breve entrevista, Salgado Macedonio sostuvo que la ruta legal para defender su candidatura es amplia, incluida la promoción de un amparo, como parte de una estrategia para involucrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La caravana dista de ser masiva, aunque está repartida por regiones. Llegaron de la Montaña, de Tierra Caliente, de Acapulco, de la Costa Chica, de la Costa Grande.

Esta vez los morenistas guerrerenses optaron por plasmar su ira en pancartas y letreros en los vidrios de sus vehículos: INE corrupto , INE ladrón , Fuera cobarde Córdova , Pinches ratas... y toda una amplia gama de improperios contra el instituto y sus consejeros.