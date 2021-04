R

einicio la crónica de mi tourné en busca del agua bendita (como la muy milagrosa que brota del manantial de la virgencita de Lourdes), pero ésta, de marca inglesa (AstraZeneca, envasada en India). Confío en que, comparada con la primera, no se trate de un simple placebo y logre expulsar de mí no sólo los malos espíritus, sino los peores virus.

Llego a mi base asignada (estadio de CU). La primera recepcionista, sonriendo con los ojos (tapadas que estaban su nariz y boca), me asignó a un joven cicerone de nombre Axel de Jesús Nieves Herrera, para que me auxiliara a paliar mis limitaciones físicas, ridículamente llamadas capacidades diferentes.

Este joven, asumió en fast-track el juicio de adopción y se hizo cargo de mí, durante la media hora más emotiva que he vivido en este titipuchal de años que ahora me permiten, en estas fechas, ser vacunado. Mientras esperaba mi silla con ruedas, se inició el más vistoso desfile de carritos alegóricos, cuyos orígenes se remontan a las fiestas paganas de Sumeria y Egipto hace 5 mil años. En la entrega pasada les conté que tanto los ocupantes de los pequeños vehículos, como éstos, eran absolutamente diferentes; sin embargo, se me pasó señalar algo esencial: frente a todas las múltiples tipologías que distinguían a los usuarios, ¿cuál era, además de la edad, el signo, la divisa, la insignia que a tan diversos seres humanos no tan sólo los unía, sino que los integraba en un corpus, cuyos sentimientos y emociones, expresados en diversos lenguajes: corporales, gestuales, de atuendo, de risas, comentarios, susurros y hasta un fugaz apapacho, les daba un innegable carácter identitario?

Pienso, sin duda, que se trataba del animus, de las emociones que se les agolpaban a muchos de ellos y hacían crujir su anquilosado sistema de creencias y valores. Por primera vez estaban juntos con los no iguales y ahora resultaban dependientes unos de los otros .

De una parte, las expresiones, eran las usuales: agradecimiento a la bondad de Dios, oraciones, plegarias, rogativas, promesas de mejor comportamiento, ofrecimiento de caridades, diezmos y primicias a tiempo o pago de intereses. Y, por supuesto, compromisos, juramentaciones, votos, mandas, sacrificios, propósitos de enmienda. Sin embargo, surgió un nuevo afluente: la gratitud. El reconocimiento imposible de ignorar: Diosito es el que decide, pero, a saber, por qué, ahora su bondad nos llega por medio de nuestro personal de servicio.