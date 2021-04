▲ PLANTÓN FRENTE AL INE. Félix Salgado Macedonio y sus seguidores se apostaron en la entrada del inmueble, donde el morenista fijó su postura si no es incluido en la boleta. Foto Cristina Rodríguez

e lo que se resuelva en estas horas dependerá la viabilidad política del Instituto Nacional Electoral (INE). Ayer, a las seis de la tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al INE la resolución marca Poncio Pilatos con la que el citado tribunal ordenó al instituto volver a resolver, en un plazo de 48 horas, lo que ya habían resuelto los consejeros, aunque ahora con criterios suavizantes que el TEPJF recomendó, pero no tuvo la entereza de aplicar: hágase la voluntad del Señor en los bueyes de mis compadres del INE .

El consejero presidente de este organismo, Lorenzo Córdova Vianello, quedará dañado, acaso de manera irreversible, con un pie fuera de esa presidencia, si termina maniobrando para recular en el caso de Félix Salgado Macedonio y hace que se le devuelva al autodenominado toro sin cerca la candidatura a gobernador de Guerrero. Tampoco es que tenga una opción redentora: si se mantiene la negativa al registro del morenista, Córdova habrá de enfrentar movilizaciones y protestas, además de los últimos recursos legales y las críticas mañaneras y mucho más desde Palacio Nacional.

En realidad, bastaría con que cambiaran de parecer dos de los siete consejeros que votaron a fines de marzo a favor de suspender los registros de las candidaturas, con el caso de Félix Salgado Macedonio como el más explosivo. El resultado oficial fue de siete sufragios a favor y cuatro en contra.

Por lo pronto, Salgado Macedonio ha vuelto a instalarse, al frente de un grupo de sus seguidores, a las afueras del INE en espera de la resolución que tome este instituto y con la abierta advertencia de que si él no va en la boleta electoral de este junio no habrá comicios en Guerrero. Fue, dijo, un acuerdo tomado a las seis de la mañana de este domingo en Iguala, rumbo a la Ciudad de México: Yo le digo una cosa al INE, si nos quita la candidatura el INE va a caer (...) no hay paso atrás, vamos a seguir adelante, hasta alcanzar la victoria (https://bit.ly/2ODAO5K).