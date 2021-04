E

n el caso –muy probable– de que el INE vuelva a descalificar las candidaturas del guerrerense Félix Salgado Macedonio y el michoacano Raúl Morón, la historia todavía no estaría concluida. Morena puede apelar nuevamente ante el Tribunal Electoral. La votación del INE fue de siete a favor de retirar las candidaturas y cuatro en contra. En ese sentido votaron Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel Cuevas, Beatriz Zavala, Jaime Rivera, Carla Humprey y Martí Faz. A favor, José Roberto Ruiz Saldaña, Adriana Favela, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas. Los precandidatos apelaron al tribunal y éste optó por lavarse las manos y devolver los expedientes al INE para su revisión. Será muy difícil que los consejeros cambien el sentido de su voto, lo cual significa que esta misma semana el asunto estaría nuevamente en los escritorios de los magistrados, que ya no podrán seguir haciéndole al avestruz. Les tocará decidir en definitiva. Aunque el caso de Salgado Macedonio es el más llamativo porque ha bloqueado la entrada al instituto, el que tendría mayores consecuencias en el futuro es el de Morón. Si queda firme su candidatura y gana las elecciones en Michoacán, haría perder el sueño al perredista Silvano Aureoles.

Deuda decreciente