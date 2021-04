De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 12 de abril de 2021, p. 7

Decenas de asistentes se reunieron este domingo detrás de un escaparate situado en París, donde los actores franceses Isabelle Cagnat y Etienne Coquereau interpretaron la obra Amnesiacs Have Not Experienced Anything Unforgettable (Los amnésicos no han vivido nada inolvidable), adaptación de la novela L’Anomalie, del autor Herve Le Tellier, que obtuvo el Premio Goncourt, galardón literario creado en 1896.

Es un desafío decir que seguimos aquí y que estamos listos para actuar en cualquier lugar, cuando lo que más anhelamos es volver al escenario una vez que termine la pandemia de Covid-19 , señaló Cagnat.

El intenso frío no impidió que la pequeña multitud disfrutara de la función, aun cuando los organizadores imploraron que mantuvieran su distancia para evitar problemas con la policía.

Es necesario evidenciar que en la vida necesitamos arte, necesitamos pensar, soñar, llorar, abrazar. Todo el mundo echa de menos el teatro , sostuvo Coquereau.

Esta presentación arroja una luz para nosotros. Fue difícil permanecer confinado tanto tiempo, pero es reconfortante hacer teatro nuevamente. Nada se compara a mirar estos rostros luminosos, visiblemente emocionados. Es hora de que las autoridades permitan que los teatros y cines reabran. De otra forma quedaremos desempleados.