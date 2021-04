P

oco importa el tema del que hablemos; sea el cambio climático o las pandemias de hoy y de mañana; nos refiramos a la persistencia inicua de la desigualdad y la pobreza o debatamos la necesidad y pertinencia de una reforma tributaria, fiscal o hacendaria; en todo, ineludiblemente, topamos con la dificultad de traducir esta deliberación en decisiones de política. No se diga dar lugar a formas ágiles y adecuadas de gobierno para atender la problemática.

No hay sintonía entre voz y voto. Conquistamos el segundo y la primera se extravió.

Se nos dice –Clara Jusidman ha sido enfática e insistente en esto– que las sociedades del mundo encaramos graves problemas de gobernanza; sin duda, éste parece ser uno de los nudos, pero otro no menor tiene que ver con (in)capacidades cognitivas de las destrezas necesarias para acometer las acciones políticas conducentes, y esto sin mencionar las formas para tratar con el nuevo mundo bravo , articulado por los saltos cuánticos en la tecnología que inundarán los tiempos post-pandémicos.

Con lo anterior quiero sugerir que estamos en una travesía no sólo abrumada por las adversidades, sino por inclementes incertidumbres e ignorancias. A lo que hay que añadir la inclinación universal a tapar el sol con un dedo, creer que soslayando los problemas por sí solos se resolverán.

Este déficit político y de las democracias realmente existentes, no es algo que nos haya llegado de repente, como dardo envenenado del nuevo milenio, o de la globalidad impetuosa con que se cerró el siglo. Hablamos de resultados no advertidos, no atendidos, de las vueltas del mundo y sus cambios tecnológicos que pueblan demografías y geografías portando malestares con los que ni estados nacionales, gobernantes o partidos, parecen ser capaces de contender, no digamos comprender. Se trata de un auténtico malestar de nuestro tiempo sin la compañía de Freud.

Frente a estas marañas de emociones, miedos y desconciertos existenciales, poco parece tener que hacer o decir el voto ritual de la democracia moderna. Votar entre opciones políticas es, así se ha entendido, el primer paso de un ejercicio que pone en movimiento el conjunto de la máquina de decisiones y visiones a partir de las cuales se configura una manera particular de gobernar el Estado y la sociedad.

Cuando las expectativas no se cumplen y la política formal se desenvuelve en paralelo y alejada de este abigarrado conglomerado de subjetividades, el edificio democrático todo empieza a crujir. Retorna el descontento original con el orden estatal y de la incertidumbre y la angustia se pasa al malestar en y con la democracia. Empieza a imponerse un círculo cerrado que amenaza volverse vicioso, morboso y sin salida.