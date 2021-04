Ya no podrán darse casos como que los mineros sean contratados no por el dueño de la mina para el que trabajan, sino por una tercera empresa, ni el de trabajadores bancarios subcontratados por otra empresa, no por el banco.

Deberán además darlos de alta en el IMSS con sus salarios reales y las prestaciones que les corresponden, entre ellas el derecho al reparto de utilidades que, según convinieron los propios empresarios, será el equivalente al límite de 90 días de salario del trabajador o el promedio de los últimos tres años, lo que le resulte más benéfico.

Incluir ese ordenamiento, dijo, es fundamental, ya que a través del outsourcing las empresas lograron evadir ese derecho consagrado en la Constitución.

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado resaltó que el proyecto de dictamen que está en San Lázaro incluye la figura de responsable solidario , que operará en el caso de empresarios que subcontraten las actividades permitidas –es decir, servicios y obras especializadas– y el contratista incumpla con sus obligaciones laborales.

El patrón tendrá que responder a esos trabajadores, que de forma indirecta realizan alguna actividad para su empresa.

Va a ser un gran reto para las empresas, pero creo que ya se han ido preparando para poder cumplir con la ley , que incluye además fuertes sanciones, recalcó. Dijo que confía en que los empresarios cumplan con su palabra y apoyen la reforma, ya que durante la reunión que sostuvieron el pasado lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, otras autoridades y dirigentes sindicales expresaron que estaban de acuerdo con la iniciativa.

Confió, por ello, en que la reforma se apruebe la próxima semana en San Lázaro y se remita al Senado, donde se le tendrá también que dar celeridad.