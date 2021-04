Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 11 de abril de 2021, p. 9

Una de las secuelas de Covid-19 es la alopecia, y si bien dentro de los síntomas persistentes puede considerarse como el menor, comparado con el dolor articular o los trastornos cognitivos, la realidad es que también tiene un impacto importante en la autoestima y la calidad de vida de las personas, destacó Rodrigo Roldán Marín, responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Además, alertó que el confinamiento y los cambios de hábitos han favorecido la pérdida de cabello por estrés en las personas que no necesariamente se han contagiado del virus. El encierro por la pandemia, dijo, ha derivado en que se realicen múltiples labores de manera simultánea, como atender a los hijos, las actividades del hogar y el trabajo, que junto con el miedo a enfermar de Covid-19 han condicionado que se incrementen los niveles de tensión y ansiedad.

Podría uno decir que no es trascendente (la alopecia) porque no me voy a morir de eso, pero hay consecuencias importantes de índole físico, sicológico y social, además de que evidentemente a quien empieza a perder el cabello, esto le genera estrés, ansiedad y suele mermar su autoestima , explicó en conferencia virtual.