Realmente ya no sale, ya no hay ganancia o sale apenitas. En el siglo pasado impulsaron la Revolución Verde: comprar mucha semilla y herramientas de fuera, y dejar la yunta de animales para cultivar la tierra. Compraron tractores, pero resultó peor, porque los campesinos ya no tuvieron yunta personal, y ahora rentan un tractor que nos cobra y ya no sale ni para comer , subrayó.

En el mitin realizado en el Zócalo capitalino, Wilfrido Hernández, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, coincidió en que en este gobierno sigue sin haber ayuda suficiente para el sector primario en México.