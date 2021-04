Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 11 de abril de 2021, p. 3

Al recordar el asesinato de Emiliano Zapata, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno hace todo lo que puede para combatir la corrupción y asegurar que el presupuesto llegue a la gente, pero todavía falta para cubrir las necesidades de la población.

En una visita a Ayoxuxtla, Puebla, realizada con mucha discreción por la pandemia y la veda (electoral) , el mandatario conversó con autoridades de esta comunidad donde Zapata firmó el Plan de Ayala y llamó a otros a apoyar la exigencia de tierra para los campesinos.

En la plática de media hora transmitida en vivo por su canal de YouTube, el Presidente afirmó que no le fallará al pueblo que lo eligió.

“Yo estoy muy comprometido con todo el pueblo de México porque yo llegué a la Presidencia con el apoyo del pueblo. No me apoyaron los grandes caciques, los oligarcas, los que se sentían dueños de México, me apoyó el pueblo.

Entonces, le tengo que cumplir al pueblo, no le puedo fallar. Estamos haciendo todo lo que podemos para que no haya corrupción y todo el presupuesto le llegue a la gente y se le devuelva al dueño que es el pueblo , señaló.

Ya hay programas –indicó– para adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, así como otros para mejorar las escuelas. En fin, se está trabajando, pero hace falta más , recalcó.

Acompañado por Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el mandatario destacó que llegó al sitio discretamente.

“Vine sin que nadie supiera, ni el gobernador de Puebla; le hablé por teléfono en el camino para decirle ‘te informo que voy a Ayoxuxtla’ porque no quiero que haya ningún acto, tenemos que seguirnos cuidando por la pandemia, pero además, ya estamos en veda electoral y no quiero que se malinterprete”.

Insistió en que era una conmemoración cívica, histórica, y ahí mismo se encontró a dos autoridades locales y a un comunero.