S

arita, hija: te estoy hablando. No me des la espalda ni sigas enojada conmigo. Comprendo que te hayas puesto nerviosa porque me tardé más que otras veces cuando voy a recoger tus medicinas, pero no fue a propósito. Sé que debí llamarte, pero en esos momentos ni se me ocurrió. Actué sin pensarlo, movida por un impulso, un arranque. Te suplico que trates de entenderme, aunque comprendo que no sea fácil: yo misma no alcanzo a explicarme mi comportamiento.

Fue todo muy rápido, se me confunden las cosas, ni siquiera podría decirte cómo o en qué momento entré en el restaurante y me puse a hablar como si alguien me estuviera aconsejando qué decir. Reconocía mi voz y, sin embargo, me costaba trabajo aceptar que fuera yo quien estaba diciéndoles a todas esas personas completamente desconocidas algo que no me había atrevido a confesarle a nadie: Disculpen que los moleste. Por la pandemia me quedé sin trabajo. Llevo casi un año desempleada. Necesito su ayuda. ¿Podrían facilitarme unas monedas, por favor?

Nadie se volvió a mirarme; tampoco me escucharon, porque no recibí respuesta a mi llamado. Estaba muy aturdida, no sentía vergüenza, ni molestia ante la indiferencia de las personas que seguían comiendo, platicando, riéndose. Las meseras pasaban junto a mí como si fuera transparente, protegidas con los cubrebocas, cargando charolas llenas de platos, botellas, charolitas con pan.

En el restaurante había mucho ruido y el calor era sofocante. Sin embargo, sentí un frío intenso que me hizo temblar como una hoja. Aunque nadie se diera cuenta procuré controlarme cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Me creerás que sentí los latidos de mi corazón?

II

Celebro que no estuvieras allí. Te habrías sentido incómoda, avergonzada al verme en medio de tantas personas extrañas a quienes les estaba revelando la difícil situación por la que atravieso. Quiero que sepas que en ningún momento te usé para conmoverlas, no dije: tengo una hija con parálisis que todo el tiempo necesita medicinas ni mucho menos; me atuve a lo indispensable –falta de empleo–, pero mis palabras no interesaron a nadie. Tampoco nadie trató de ponerse en mis zapatos para entender lo que significa perderlo todo de la noche a la mañana, verse sin ingresos ni esperanza de ganarlos a menos que haga lo que hice: olvidarse de la timidez y el pudor, declararse abiertamente derrotado: disculpen que los moleste. Por la pandemia me quedé sin trabajo. Llevo casi un año desempleada. Necesito su ayuda. ¿Podrían facilitarme unas monedas, por favor?