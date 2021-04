Pide a AMLO vacuna para médicos de pequeños consultorios

P

residente Andrés Manuel López Obrador: sé que le entregaron un país en ruinas, en todos los sentidos, y usted, junto con su equipo de trabajo, hacen hasta lo imposible para rescatarlo, porque lo que se quiere se cuida y se procura , y lo ha demostrado con hechos.

Respecto a las vacunas para Covid-19, sé que están muy escasas porque esta enfermedad es nueva y apenas las están fabricando, y que su gobierno las está aplicando al llamado personal de primera línea, aquéllos que tratan pacientes ya diagnosticados.

Nosotros, los que laboramos en consultorios pequeños, privados e independientes, que están en cualquier calle de alguna colonia, también tratamos pacientes con todo tipo de padecimientos (esto es lo interesante de la hermosa medicina familiar), sin tener a la mano ningún método de diagnóstico de laboratorio o de gabinete más que la clínica (signos y síntomas) debemos diagnosticar e iniciar tratamiento.

Estamos muy expuestos al Covid-19, porque a estos consultorios es a donde la gente acude con más frecuencia, ya sea por la cercanía a sus domicilios o por ser época de pandemia.

Pido a usted y a los doctores Jorge Alcocer Varela y Hugo López-Gatell Ramírez, nos incluyan en la aplicación de vacunas contra el Covid-19; nosotros, médicos de las colonias, no pertenecemos a ninguna cadena importante de hospitales privados para ser escuchados a través de ellos, y además muchos nos hemos contagiado.

Reina Marisa Waldo Silva, ex catedrática de Facultad de Medicina UNAM y ex Investigadora de la Escuela de Medicina UVM Coyoacán

Se cumplen 51 años sin The Beatles

El 10 de abril de 1970, en el periódico londinense Daily Mirror aparece en la portada: Paul is quitting The Beatles. Lennon-McCartney song team splits up .

La noticia era desoladora: Paul se retiraba de The Beatles. Al principio, pensé que, como todo, era una noticia espectacular, que tarde o temprano se volverían a reunir. Pero hasta en eso fueron únicos. Su coherencia era total. Años después, desecharon y rechazaron ofertas millonarias para reunirse y grabar un solo disco con una única presentación. El mundo necesitaba a The Beatles. Eran un sueño, como ahora en forma de leyenda lo siguen siendo.

La noticia fue real y todos los beatlemanos nos quedamos por siempre y para siempre en el abismo. No habría más música genial e irrepetible. En su carrera de solistas, hicieron música espléndida, sobre todo Paul McCartney, pero jamás fue lo mismo. Tuvimos el enorme privilegio y honor de oír por primera vez sus nuevas canciones, que ahora son clásicos universales, en aquellos míticos discos de vinilo.