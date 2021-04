Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 11 de abril de 2021, p. 21

San Miguel Totolapan, Gro., Santiago N , de 11 años, juega, junto con sus hermanos y amigos, en el atrio de la iglesia de Santiago Apóstol; avienta piedras al vacío, tal vez tratando de olvidar la pesadilla que vivió el 3 de abril, cuando fue testigo de cómo sujetos torturaron, cercenaron, quemaron y cortaron la cabeza a su papá, Carlos Márquez Oyorzábal, comisario del poblado Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero.

Mi hijo vio todo allá en la comisaría (ejidal) de Ciénega de Puerto Alegre. Delante del niño hicieron cosas feísimas; él vio todo, iba con él (su papá), los agarraron a los dos .

También lo amenazaron y le dijeron que nos largáramos todos porque si no, nos iban a venir a matar. Eso le dijeron a él cuando lo vinieron a dejar (los pistoleros) , explicó María Martínez, mamá de Santiago y de otros siete hijos, entre ellos dos mujeres. La señora dio muestras de carácter cuando sus hijos le preguntaron si de verdad a su papá le habían cortado la cabeza, y no quería que lo vieran decapitado. Entonces, junto con uno de sus hijos mayores, se armó de valor y bajaron a la Ciénega de Puerto Alegre, a casi dos horas de distancia de Las Conchitas, a buscar el cuerpo de su esposo.

En la Ciénega, María Martínez halló el cuerpo y continuó la búsqueda de la cabeza. Recorrió cada rincón, dentro y fuera de la comisaría municipal, hasta que la encontró –no dijo en dónde– y la colocó en el lugar correspondiente, para que al llegar a Las Conchitas, sus hijos vieran que el cuerpo de su papá si tenía la cabeza.

Yo exijo justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya nos hicieron muchas (cosas). A él (Carlos Márquez) lo mataron injustamente, él no debía nada. Que los agarren y los refundan y nunca salgan; con eso mi esposo no va a revivir, pero por lo menos que se haga justicia, pero de verdad, y que tengamos seguridad, porque si no de nada sirve. Esa gente (los sicarios) no perdona , le dijo a Jorge Ruiz del Ángel, director del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Escoltado por elementos de la Guardia Nacional, Ruiz del Ángel, dialogó afuera de la iglesia del pueblo con la viuda del comisario ejecutado y la invitó a acogerse a las medidas que ofrece esta institución, y para que si así lo deseaba, doña María Martínez y sus hijos, salieran por un tiempo del poblado, propuesta que fue rechazada.