Por otra parte, Cruz del Río puntualiza que la pandemia de Covid-19 revolucionó la forma de ejercer el negocio hotelero. Por ejemplo, anteriormente las habitaciones se limpiaban diariamente y ahora es decisión del huésped si esta actividad se realizará o no.

No teníamos idea de cómo iba a ser una pandemia, y cuando íbamos en un camino de salida resulta que hay recaídas, pero hoy sabemos más cómo operar. Ahora se mejora la confianza y estamos en un punto mejor a lo que estábamos el año pasado, poco a poco retomamos la actividad en todos los países en los que operamos , sostuvo.

En Estados Unidos los niveles de ocupación son mejores de los que se tuvieron en 2019 y es de esperar que esto se presente en los próximos meses dentro de México, sobre todo en destinos de playa.

Sabemos que no hemos salido, pero poco a poco (en México) retomaremos la actividad, vemos con optimismo la segunda mitad del año, la cual esperamos que sea mejor que todo el 2020 , añadió.

Entre las acciones que se tuvieron que tomar para no frenar el negocio, explica, está ser más flexibles con los clientes a la hora de hacer una reservación, por lo que se han tenido que eliminar cláusulas como las penalizaciones por cambios de fechas, entre otros temas.