Periódico La Jornada

Domingo 11 de abril de 2021, p. a12

Columbia, Carolina del Sur. El cerebro de Phillip Adams, el ex jugador de la NFL que mató a tiros a cinco personas y luego se suicidó esta semana, será sometido a análisis para determinar si presentaba un padecimiento degenerativo que ha afectado a varios deportistas profesionales, de acuerdo con un reporte noticioso surgido el viernes.

Ese desorden cerebral causa cambios violentos de humor y otras alteraciones cognitivas.

Sabrina Gast, forense del condado de York, dijo el viernes a McClatchy Newspapers que ha recibido la aprobación de la familia de Adams para realizar el procedimiento, como parte de la autopsia, que se llevará a cabo en la Universidad Médica de Carolina del Sur.

El hospital estará trabajando con la Universidad de Boston, cuyo centro de encefalopatía crónica traumática (CTE) realiza investigaciones sobre los efectos a largo plazo de los traumatismos cerebrales repetitivos en deportistas y personal militar, de acuerdo con su sitio web.

Gast no respondió de inmediato a las llamadas y correos de The Associated Press que solicitaban sus declaraciones. Tampoco contestó un mensaje enviado personalmente a su oficina.

De acuerdo con la policía, Adams acudió el miércoles a la casa del reconocido médico Robert Lesslie y abrió fuego contra él, su esposa y dos de sus nietos, Adah de nueve años y Noah de cinco.