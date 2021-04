▲ El argentino Lionel Messi no pudo evitar la derrota de los catalanes, en lo que podría haber sido el último clásico español que dispute el astro argentino con el Barcelona. Foto Ap

El alemán Toni Kroos amplió con el cobro de un tiro libre, que fue desviado con la espalda por el estadunidense Sergiño Dest. Jordi Alba no pudo alejar el balón con la cabeza en la línea a los 28.

El dominio merengue estuvo cerca de redituar otro tanto a los 33, pero la incursión del uruguayo Federico Valverde terminó en un disparo que dio en el poste y Ter Stegen evitó el tanto en el contrarremate de Vázquez, quien poco después dejó el duelo por una lesión.

Ahí comenzaron los problemas merengues. Lionel Messi tuvo un par de opciones para marcar en la reposición antes del descanso, primero con el cobro de un saque de esquina que dio en el poste y momentos después con un remate que desvió magistralmente el arquero belga Thibaut Courtois.

El encuentro disputado bajo la lluvia pudo ser el último clásico en la carrera de Messi.

En la recta final los jugadores azulgranas reclamaron airadamente una acción en la que pidieron un penal del francés Ferland Mendy sobre el danés Martin Braithwaite por un contacto en el área. Sin embargo, no se recurrió al videoarbitraje. La molestia del entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, salió a relucir por una decisión que pudo cambiar el resultado.

El conjunto blanco sufrió la expulsión del brasileño Casemiro al 90. Recibió una segunda tarjeta amarilla, un minuto después de que le mostraron el primer cartón preventivo.

El técnico Koeman, afirmó seguir siendo optimista y aseguró que su equipo va a “luchar hasta lo último. Hemos perdido un juego contra un contrario que también está luchando por ganar encuentros, pero faltan ocho partidos", señaló Koeman y criticó que no se marcara la pena máxima en favor.

El penal es clarísimo, no entiendo que un árbitro que está a 10 metros no ve nada, el silbate puede ser que no ve correctamente la jugada, pero tenemos el VAR en nuestro deporte para asistirlo , lamentó el entrenador holandés.

Por otra parte, después de la polémica de la jornada pasada, el Cádiz se impuso de visita 1-0 al Getafe con un autogol de David Timor a los 64.

Por el Cádiz jugó Juan Cala, quien fue acusado por el francés Mouctar Diakhaby (del Valencia) de insultos racistas, pero la Liga no encontró evidencia y archivó el caso.