Elena Poniatowska

Periódico La Jornada

Domingo 11 de abril de 2021, p. 2

Antes, la Secretaría de Gobernación inspiraba temor. De joven, veía hasta a niños con cara de preocupación esperando en un patio, y una vez acompañé a Rosario Ibarra de Piedra a algún plantón afuera de las rejas de ese temible edificio porfiriano en la calle Bucareli. Quienes no tenían nacionalidad mexicana también acudían con rostro preocupado.

De Gobernación también salían los futuros Presidentes de la República. Oí decir que si no hubiera muerto, Héctor Pérez Martínez, secretario de Gobernación de Miguel Alemán, habría sido primer mandatario, como Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría. Algunos secretarios también fueron candidatos: Francisco Labastida, Santiago Creel y Miguel Ángel Osorio Chong.

Carlos Monsiváis y yo fuimos a ver a Bartlett cuando asesinaron a Manuel Buendía, y aunque nos recibió, no hizo nada. Ahora, acompaña al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En cambio, es un gusto enorme que Olga Sánchez Cordero encabece la primera secretaría de mi país, la de Gobernación. En 1868, hace más de dos siglos, el gobierno jamás le habría dado el mando de esa dependencia a una mujer, pero Olga Sánchez Cordero es quien ahora dirige la temible casa porfiriana que hace años fue propiedad del padre de Hugo Margain, secretario de Hacienda, quien tuvo el valor de renunciar al presidente Luis Echeverría.

Tengo muchos retos por delante, pero estoy contenta , responde Olga Sánchez Cordero; sin duda la silla que ocupa se estremece por oír la voz de una mujer. La suya es una voz contenta a la que siempre acompaña una sonrisa, la de una licenciada en Derecho segura de lo que hace: Dice mi marido que en estos 53 años que hemos estado juntos lo que más agradece es mi sonrisa .

–También para nosotros es bonito tener una secretaria de Estado que sonríe.

–Gracias. Ya son muchos años de estar caminando en la vida.

–Doña Olga, usted es una señora popis, fifí. ¿Qué le hizo apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador? Su tránsito de notaria a ministro de la Suprema Corte para luego encabezar la secretaría más importante de México me hace preguntarle: ¿qué significa dentro su trayectoria y de su vida personal y familiar pertenecer a un gobierno de izquierda como el de Andrés Manuel López Obrador? ¿Lo considera un cambio? La recuerdo con su pelo rubio largo y su mascada de Hermès; ahora la veo en las mañaneras con su chaleco de batalla, el cabello corto, sentada en el presidio a las siete de la mañana. ¿Hay un cambio entre la Olga Sánchez Cordero de ahora y la de ayer?

–Es una pregunta de vida, difícil de resumir en un par de palabras. Siempre, en mi corazón, he sido de izquierda. Siempre he sido libertaria, siempre estuve a favor de la autodeterminación, del libre desarrollo de la personalidad, de los derechos humanos, del feminismo, del ambientalismo, de tantas causas que nos identifican en la izquierda. Siempre he sido de izquierda, siempre, siempre, aunque nací en una cuna, digamos, acomodada: hija de un notario, nieta de boticarios dueños de varias boticas. No decidimos dónde nacer ni a nuestros padres, pero sí decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida. Insisto en que soy de izquierda y libertaria; por eso luché en 1968. Lo hice desde pequeña, porque no soy nueva en esto, llevo más de 53 años luchando. No es de la noche a la mañana, es una formación, una convicción personal.

“¿Qué me llevó a estar junto al Presidente actual? Su filosofía política social, su concepto de justicia social, de inclusión, de no dejar a nadie afuera ni atrás, que, finalmente, también ha sido mi lucha. Luché por la no discriminación, por la no exclusión por razones de género, de preferencia sexual, de religión, por razones sociales y étnicas. Comparto, no podría decir que 100 por ciento, pero sí 90 por ciento, la filosofía social y política de Andrés Manuel.

“Mi vida no cambió, se volvió más intensa, porque ser secretaria de Gobernación no es lo mismo que ser ministra de la Suprema Corte, legisladora o constituyente, como fui en 2016. Efectivamente, nací en una situación privilegiada, pero eso no me ha impedido estar cerca de las personas vulnerables, las que menos tienen, las que necesitan una oportunidad en la vida. A esa gente la habían cancelado, porque durante 36 años hubo poca movilidad social; los que nacían pobres se morían pobres.

“Efectivamente, me vestía un tanto distinta, tal vez tendría yo que retomar mi vestuario en mi posición actual, pero la verdad es que me siento más cómoda con este tipo de traje, porque a mis 73 para cumplir 74 ya se me estaban olvidando los años de mi vida, ¿no?, y vestirme un poquito más cómoda. Antes, mi comodidad eran trajes sastres; sí, mascadas Hermès, que me encantan, y tengo una buena cantidad... El tema aquí es mi solidaridad, mi espíritu que está con los que menos tienen, con los que deben salir adelante; por eso estoy con López Obrador.

Tuve una madre libertaria y una abuela más libertaria aún; esto también se mama. También me formó mi padre, pero más que él, mi madre, quien era lectora irredenta. Leía mucho más que yo y tenía una sensibilidad social tal vez igual a la mía, pero de ella la aprendí.

–¡Sí! Sus hijas, Paula, juez como usted, y Olga Mercedes, economista del ITAM, siguen su ejemplo.

–Mis dos hijas son también muy solidarias. Una de ellas vivió durante años en una comunidad de la sierra mixe, una población sin caminos, y para ella fue una experiencia maravillosa. Para mi otra hija también ha sido una gran experiencia estar en los tribunales y pronunciarse en favor de la libertad de trabajo de las prostitutas, reconocer los derechos de trabajo de los braceros. Sus sentencias han sido libertarias y avanzadas en el derecho ambientalista. En el sexenio pasado no gustó nada que mi hija detuviera lo del Nevado de Toluca porque ya tenían diseñado el club de golf dentro de las faldas del volcán. Así como su mamá, mis hijas no se dejan nunca presionar por el poder.

Autonomía y libre desarrollo

–Olga, usted fue la primera mujer, de 1995 a 2015, en ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un honor que jamás se había concedido a otras grandes mexicanas. ¿Siente que ahora le es más fácil ayudar a las mujeres en temas tan difíciles como el del aborto?

–En la Corte se fueron construyendo dos derechos fundamentales y sobre estas dos garantías se pueden rescatar el derecho a la autonomía de la voluntad y al libre desarrollo de la personalidad. Prácticamente, todas las sentencias libertarias descansan sobre estos pilares. Por ejemplo, la despenalización del aborto hasta las 12 semanas fortalece la autonomía de la voluntad de la mujer y el libre desarrollo de su personalidad y, sobre todo, lo que es bien importante, es parte de la sentencia de la violación entre cónyuges, porque refuerza su autonomía y la libertad de sus derechos sexuales y reproductivos.