En entrevista, el activista y abogado señaló que las circunstancias del mencionado incidente todavía no están del todo claras, pero al parecer se había tratado de una persecución de elementos de la GN en la cual se disparó contra un civil desarmado, que trabajaba como empleado aduanal y que circulaba en ese momento a bordo de una camioneta pickup, quien recibió tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, los cuales le provocaron una muerte instantánea.

Están tirando a matar

El Presidente no quiere ver la realidad de lo que sus fuerzas armadas están ocasionando en esta parte de Tamaulipas. El Ejército no está siguiendo el protocolo correcto de uso de la fuerza porque la utiliza de forma excesiva. No hay motivos para que estén disparando a matar, son las consecuencias de su entrenamiento , subrayó.