Y cuando nos preguntemos ¿ahora qué sigue? , la respuesta debe ser: la reducción de los lacerantes niveles de desigualdad entre los ingresos de las familias mexicanas. Y la única forma de lograrlo es mediante la educación y el ahorro que permita la formación de patrimonios familiares, hasta ahora privilegio de muy pocos y con avances mínimos en el actual sexenio. ¿Será posible lograrlo? Ello dependerá de quién suceda a López Obrador en la Presidencia de la República. Por ello vale la pena analizar lo que sucedió al final del gobierno del general Cárdenas, que en su tiempo representó los mayores logros del periodo que hoy podríamos llamar de la tercera transformación , cuando sus posibles susesores eran los generales Francisco Mújica y Manuel Ávila Camacho.

Ocho décadas después, no tenemos duda de que, de haber llegado a la Presidencia Francisco Mújica habría consolidado la transformación iniciada por Cárdenas, logrando con ello los objetivos que el pueblo de México deseaba y necesitaba. Pero las cosas no resultaron así y desgraciadamente la tercera transformación quedó inconclusa, por lo que han sido necesarios otros 80 años para poder retomar el rumbo señalado por el general y presidente michoacano. Hoy, entre los posibles sucesores de López Obrador resaltan igualmente dos figuras señaladas por él mismo: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, de quienes no hay duda ni de sus capacidades ni de sus afinidades con él. El problema no está en ellos, sino en los equipos de trabajo que ellos formen una vez en la Presidencia.

De manera preocupante, el actual presidente de Morena, quien, además de haber impuesto a Félix Salgado Macedonio como candidato de la Cuarta Transformación al gobierno de Guerrero, lo ha hecho también en el caso del gobierno de Nuevo León, con Clara Luz Flores, cercana al líder de la secta NXIVM y amiga de Emiliano Salinas Ocelli. No está por demás recordar que Mario Delgado es egresado del ITAM, la cuna del neoliberalismo mexicano.

* Director del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa