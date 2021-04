N

o future. No es que la oposición no quiera tener un proyecto de futuro, es que no puede. Su decisión de optar por la confrontación total sin más armas que el boicot a corto plazo al Presidente y sus medidas, se explica porque para la teoría neoliberal, en su raíz, el porvenir no es sino una extensión del presente eterno. Desde su inicio, con Hayek, el neoliberalismo le tenía pavor a que alguien decidiera los objetivos sociales. Es un pensamiento del miedo a la política y al Estado. Por eso optó por elevar a deidad al mercado como un mecanismo que supuestamente se autorregulaba y cuyo desenlace era incierto. La libertad consistía en ignorar el futuro. Más tarde, la escuela de Chicago postuló que lo que debería tener autoridad sobre el resto de la sociedad era, no ya el mercado, sino su teoría económica. Esa teoría impulsó la competencia como deidad, por lo que importaba más la eficacia de resultados en las ganancias que su efecto en las sociedades. Así, ganar por ganar era la prueba del éxito social. El competidor está obligado a perseguir la inequidad, tiene prohibido cualquier cooperación o consideración moral. Para los neoliberales, esa competitividad ya no reside en el mercado sino en la personalidad individual del emprendedor (ese término inventado por Joseph Schumpeter, quien no creía en la igualdad entre los seres humanos) y es una situación permanente, eterna, sin relación con la justicia ni con la preocupación moral o social por la crueldad que deja a su paso. Por eso, además de carecer de proyecto colectivo, confía mucho en la amnesia, en descartar el pasado, como si en cada ronda del juego se olvidara lo que provocó en las pasadas. Cada competencia empieza de cero y no se piensa en las condiciones desiguales en que están los que no tienen el poder para competir, los perdedores. Por eso, un reclamo de la oposición a la 4T es que todo lo justifican con el pasado , es decir, con la corrupción. El futuro tampoco existe. Si acaso, es el índice de competitividad, es decir, la potencialidad de algún día ser un ganador.