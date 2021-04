Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 10 de abril de 2021, p. 9

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, sostuvo que un entorno de acusaciones al árbitro electoral, que pretenden descalificarlo bajo el argumento de parcialidad, el organismo no se enganchará con quienes buscan imponer un discurso de que las elecciones son un problema.

Alguien quiere construir la idea de que las elecciones son un problema, pero eso es producto de la irresponsabilidad y cortedad de miras ; el INE no se va a enganchar porque lo peor es jugar ese juego perverso de esa profecía que se autocumple .

Durante su participación en la conferencia Logros y desafíos de la autoridad electoral de cara a la elección 2021, organizada por el seminario de opinión pública, rechazó las imputaciones de que el árbitro está sesgado; el INE no va a caer en esa provocación en que se le quiere colocar con la premisa de que algún actor se quiere enfrentar con el organismo. El INE es el árbitro, no se confronta con nadie ni va a caer en la trampa de la acusación de fraude y de que no hay cancha pareja, sino que actuará bajo la legalidad, y ello va a terminar desmontando esas imputaciones.

Horas antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionara para resolver el recurso de la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, adelantó que acatarán cualquier sentido de la resolución, pero advirtió que si se considera que la sanción de retirar la candidatura es draconiana, pues habría que modificarla.