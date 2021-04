Ap

Sábado 10 de abril de 2021

Ciudad de México. Las penurias asociadas con la pandemia obligaron a muchas antiguas trabajadoras sexuales a reanudar esa actividad años después de haberla dejado, ahora con más peligros y manteniendo relaciones en automóviles o incluso en las aceras al no haber hoteles disponibles.

Claudia, quien como otras trabajadoras sexuales entrevistadas pidió ser identificada sólo por su primer nombre, dejó de trabajar en la calle hace una década, tras casarse con un antiguo cliente. Pero cuando su esposo perdió el trabajo al comenzar la pandemia, la pareja se atrasó cuatro meses en el pago del alquiler de su departamento.

La única solución que se le ocurrió a Claudia fue volver a trabajar en las calles. Fue una entrada para comer, para pagar la renta. Fue lo que me obligó a regresar después de diez años , explicó Claudia, quien ahora debe sólo un mes de alquiler. Es duro regresar y ver de nuevo tantas compañeras de mi época, volver a lo mismo .

Laura, una mujer transgénero de 62 años que empezó a trabajar en las calles de la Ciudad de México hace 40, libra una batalla diaria para dormir bajo un techo. Si consigue algún cliente, tal vez saque lo suficiente para pagar un hotel barato esa noche. De lo contrario, duerme en la calle.

A veces no tienes dinero para comer. Tal vez puedas comer una vez al día , reveló Laura. Respecto al peligro de contraer el coronavirus, dice: me encomiendo mucho a Dios y me siento segura porque procuro ser limpia , usando desinfectantes.

Las cosas son más duras para las trabajadoras sexuales de cierta edad como Laura porque hay miles de jóvenes que se han visto obligadas a ejercer el oficio por la pandemia, que forzó el cierre de restaurantes, tiendas y otras fuentes de empleo.