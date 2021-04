Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 10 de abril de 2021, p. 5

Al dar a conocer el programa de vacunación anti-Covid para el mes en curso, en el cual se incluye al personal educativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los médicos del sector privado esperar su turno.

Expresó que entiende la demanda y no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos que nos va a ayudar a todos... Que nos esperen, porque los vamos a atender a todos, nada más que se está definiendo una estrategia .

Con el arribo ayer de un nuevo embarque de la farmacéutica Pfizer, el mandatario informó, ya se tienen las dosis suficientes para proteger a toda la población de adultos mayores y comenzar, tentativamente entre el 15 y 20 de abril, con los trabajadores de las escuelas públicas y privadas (alrededor de 3 millones de personas) a quienes se aplicaría el producto de CanSino, de una sola dosis.

En mayo concluirá el esquema para mayores de 60 años y, si no nos falla el abasto , acotó, se iniciará con el bloque de 13 millones de personas de entre 50 y 59 años de edad.

El Plan Nacional de Vacunación se aplica de manera universal y bajo el principio de igualdad, y la prioridad de salvar vidas, manifestó. Confió, además, en que cada día se aplicarán al menos 500 mil dosis.