▲ El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, llamó a no regresar al huachicoleo por los riesgos a la población civil y las causas penales que se derivan. Foto Presidencia

El Presidente declaró que pronto estará controlado el ilícito, no sólo en ductos, sino en puertos y aduanas. Recordó que al inicio del sexenio el robo era de 81 mil barriles diarios y ahora son 5 mil.

Llamó a la población a no volver a la práctica del huachicoleo porque el gobierno expropiará los terrenos o bodegas que se presten para este delito grave.

En puntos de la frontera norte los gobernadores tenían mano , especificó, para apoyar estas prácticas, en medio de la corrupción. Destacó entonces la importancia de poner orden en el sector –a partir de una clara intervención de Pemex– y citó nuevamente que con la reforma energética, aprobada el sexenio pasado, se entregaron más de mil permisos para la importación de combustibles, de los cuales quedan alrededor de 70.

Es así que, aquellos que fueron afectados en sus intereses, están muy molestos y ya traman que concluya el sexenio para volver por sus fueros, y mientras andan alargando, pateando juicios del sector energético, pero –advirtió– falta mucho todavía (para el término de su administración) y, segundo, que está por verse si el pueblo va a querer que regresen los saqueadores, los rateros .

Señaló que sus adversarios no entienden por qué si todo el día están dale y dale , en bombardeo de críticas no caiga (el Presidente), y (el gobierno) siga teniendo apoyo de la gente. Pues es sencillo: el pueblo no es tonto .

Pese a ello, añadió el jefe del Ejecutivo federal que es posible que México salga de la crisis provocada por la pandemia antes que otras naciones, con un crecimiento incluso superior a 5 por ciento.