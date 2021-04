▲ Los ex legisladores panistas (de izquierda a derecha) Salvador Vega Casillas, Ernesto Cordero, y el ex candidato a la Presidencia de la República en 2018 Ricardo Anaya Cortés, deberán enfrentar las acusaciones de haber recibido sobornos el sexenio pasado para aprobar la reforma energética. Foto José Carlo González, María Luisa Severiano y Marco Peláez

César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 10 de abril de 2021, p. 4

La Fiscalía General de la República (FGR) alista la consignación de expedientes por operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho en contra de los ex senadores panistas Salvador Vega Casillas, Ernesto Cordero, y el ex candidato a la presidencia de la República en 2018, Ricardo Anaya Cortés, como parte de las investigaciones que se iniciaron a partir de la declaración que hizo el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en la que involucra a los ex legisladores y a otras más de 60 personas en presuntos actos de corrupción cometidos entre 2013 y 2015.

Funcionarios federales señalaron que tras la judicialización de la carpeta de investigación en contra del ex senador Jorge Luis Lavalle, se preparan el resto de consignaciones, en las que la estrategia es que los involucrados enfrenten, si se les dicta vinculación a proceso, su juicio sin derecho a la libertad bajo fianza, aunque se trate de delitos que no están considerados graves.

En agosto pasado, el ex director de Pemex los mencionó en su denuncia ante la Fiscalía como presuntos responsables de actos de corrupción asociados con la empresa Odebrecht, o de participar en operaciones fraudulentas contra la empresa productiva del Estado, lo que dio inicio a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.

Lozoya señaló que el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, le habría instruido entregar 6 millones 800 mil pesos al entonces diputado federal Ricardo Anaya, durante una reunión en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, con el fin de apoyar sus aspiraciones para ser gobernador de Querétaro.

Son parte de los sobornos, señaló Lozoya ante la FGR, y ahora su testimonio sirve para indagar y sustentar las imputaciones contra los legisladores panistas, que habría entregado a Rafael Caraveo Opengo, operador de los parlamentarios del PAN, sobornos por 80 millones de pesos, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 2 de abril de 2014.