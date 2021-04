De esa manera se discutieron las evidencias que tenía el Ministerio Público federal y algunas que aportaría la defensa de Lavalle Maury, en este caso que surgió en agosto de 2020 con motivo de las acusaciones realizadas por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien aseguró que congresistas mexicanos –Lavalle entre ellos–, recibieron recursos que eran de Pemex y de la empresa Odebrecht para votar en favor de la aprobación de modificaciones en materia energética y petrolera, entre otras.

Desde que comenzó la audiencia, el ex legislador blanquiazul había revelado su ubicación al juzgador, pues ello es uno de los requisitos para la realización de las audiencias judiciales. Según la defensa del inculpado, éste se encontraba en el estado de Querétaro y la diligencia tuvo un receso de varias horas para que se presentara y la audiencia se llevara a cabo de manera presencial.

En una audiencia que se extendió desde las 11 horas del jueves hasta casi las 5 de la mañana de ayer, y luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que el político panista fuera detenido y encarcelado de manera preventiva, el ex senador Lavalle aceptó ir al Reclusorio Norte y comparecer ante el juez Marco Antonio Fuerte Tapia.

Por existir riesgo de que se fugara de la justicia, el panista y ex senador Jorge Luis Lavalle Maura, fue detenido y encarcelado en el Reclusorio Norte, cuando se presentó a desahogar un elemento de prueba durante la audiencia inicial en la que se le imputaron los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho, relacionadas con los sobornos que habría recibido para que votara a favor de la aprobación de las reformas estructurales propuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las fuentes judiciales, Jorge Luis Lavalle fue detenido por agentes federales una vez que el juez consideró que debía aprobar la solicitud del Ministerio Público federal, pues el panista, aludió la representación de la Fiscalía General de la República, no tiene domicilio fijo, los vecinos no lo reconocen en el domicilio que dijo habitar, se le detectaron varias salidas del país y, sobre todo, pesó el argumento de que no se tenía certeza del lugar donde se encontraba, aunque la dirección IP de la computadora desde la que participaba en la audiencia fue checada por integrantes del juzgado de control.

Así, al filo de las 5 de la mañana, Jorge Luis Lavalle Maury, quedó detenido, se ordenó su encarcelamiento y se convirtió en el primer político relacionado con el tema Odebrecht-Pemex que está en esa condición por los señalamientos de Emilio Lozoya, quien recibió 10.5 millones de dólares de soborno por parte Odebrecht y que desde el año pasado se convirtió en testigo colaborador de la FGR y goza de libertad.

En este caso, Lavalle deberá permanecer en prisión por lo menos hasta el próximo miércoles cuando el juez de control determine si lo vincula a proceso o considera que no hay elementos de prueba que acrediten su responsabilidad en los delitos que se imputan.