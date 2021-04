▲ De izquierda a derecha, el ex senador Jorge Luis Lavalle, encarcelado este viernes por acusaciones de delitos financieros y corrupción. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actualmente sujeto a un juicio de procedencia en el Congreso de su estado, por acusaciones penales en su contra, y Roberto Gil Zuarth, ligado al delitos financieros, según la Unidad de Inteligencia Financiera. Foto Yazmín Ortega Cortés, Cristina Rodríguez y Cuartoscuro

Roberto González Amador

Periódico La Jornada

Sábado 10 de abril de 2021, p. 3

Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vincula a los ex senadores panistas Jorge Luis Lavalle, encarcelado este viernes, y Roberto Gil Zuarth, así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca en delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de actos de corrupción.

Las cuentas bancarias personales de Jorge Luis Lavalle y de su esquema de lavado fueron congeladas a petición de la UIF, según información obtenida por este diario y confirmada con esa instancia de la Secretaría de Hacienda.

Bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto

Jorge Luis Lavalle, ex senador por el estado de Campeche, fue detenido este viernes bajo cargos de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho, relacionadas con sobornos recibidos para aprobar, cuando era senador, reformas promovidas por el ex presidente Enrique Peña Nieto, entre ellas la que permitió la entrada de particulares en áreas que estaban reservadas al Estado en el sector energético.