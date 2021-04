Recuerda a Zapata y llama a apoyar al ejido

n el 102 aniversario de que el mal gobierno le quitó la vida al general Emiliano Zapata Salazar en un plan perverso de traición, habría que ver, en este tiempo, qué cambió después de que la Constitución de 1917 estableciera al ejido como tierras que deberían ser repartidas a los campesinos en usufructo, es decir, en provecho propio y de la comunidad.

Desde los sexenios priístas y panistas, cuando el neoliberalismo hizo de las suyas, las tierras ejidales dejaron de ser de uso comunal y cambiaron tramposa y engañosamente ese sentido por el de mercancía enajenable. La reforma al 27 constitucional, hecha por los gobiernos neoliberales, rompió con la propiedad social para convertirla en amplias zonas de negocios turbios con los terrenos agrícolas, ampliando zonas donde lo urbano se tragó a lo rural, una vez que los campesinos abandonaron o vendieron sus ejidos. ¿Qué diría el general Zapata al ver traicionadas las conquistas por las que dio la vida?

Los pocos ejidos que quedan deben cuantificarse, protegerse y apoyarse. La soberanía alimentaria y los buenos productos que broten de la tierra dependen de ello, de la prioridad que se dé en provecho de encaminar y conservar la salud de los mexicanos, tan necesaria para afrontar la pandemia que se padece.

Cuánta falta hace el Caudillo del Sur en la organización de los trabajadores del campo para defender la tierra, el ejido, el agua, los fertilizantes, las semillas criollas, la ciencia y la técnica enfocada en el campo mexicano, desechando los agresivos agrotóxicos que envenenan y perjudican la salud de los seres vivos (por eso deben verse con cuidado los productos comestibles que nos llegan del exterior). El lema la tierra es de quien la trabaja debe recobrar su vigencia.

Luis Langarica Arreola

Pide no bombardear a alumnos con tareas

Hago un llamado, ahora que hubo cambios en la Secretaría de Educación Pública y en particular a su titular, Delfina Gómez, para que se aclare a los docentes, ahora que reinician las clases de manera virtual, que éstas no significan estar bombardeando (literal) con trabajos y tareas a los estudiantes de todos los grados académicos.

La tarea debe tener un sentido didáctico-pedagógico, y si no que me desmientan los especialistas. Saturar a los alumnos con tareas sobre temas que nunca han visto ni podido abordar en una clase (presencial o a distancia) no hará que aprendan más; incluso resulta contraproducente, pues en vez de acercar e interesar al estudiante sobre un tema, vuelve el proceso educativo cada vez más distante.

La Unesco recomienda que los alumnos deben tener espacios libres para ocuparlos en otras actividades recreativas.

Samuel González Sánchez, profesor de la UNAM

Critica a intelectuales de izquierda por pactar con la derecha