▲ Pese a que la familia real pidió a los súbditos no depositar flores en sus residencias, decenas de personas se reunieron a las afueras del Palacio de Buckingham, en Londres. Foto Ap

Afp, The Independent, Reuters, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 10 de abril de 2021, p. 19

Londres. El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, murió ayer a los 99 años, semanas después de haber sido dado de alta tras ser sometido a una intervención cardiaca, informó el palacio de Buckingham. Reino Unido está de luto oficial.

Su alteza real falleció pacíficamente esta mañana en el castillo de Windsor , informó el palacio de Buckingham en un comunicado emitido al mediodía, aunque no precisó las causas de la defunción. Aseguró que Isabel II está considerando cómo llevar a cabo el funeral y los posibles actos oficiales de conmemoración, que se llevarán bajo la operación de Forth Bridge. Los detalles se confirmarán a su debido tiempo , precisó el recinto. El funeral real tendrá que tener en cuenta las medidas para prevenir la propagación del coronavirus.

Las banderas se bajaron a media asta en los edificios gubernamentales y la campana tenor en la abadía de Westminster tocó 99 veces en honor del príncipe, la fuerza y permanencia de Isabel II durante 73 años de matrimonio. Este 10 de junio cumpliría 100 años.

Los partidos políticos como el Laborista pausaron sus campañas para las elecciones del próximo 6 de mayo y la Cámara de los Comunes anunció que se retiraría el domingo para rendir tributos formales. Los canales de televisión cancelaron la programación para ofrecer cobertura del homenaje. La noticia llegó a los titulares de todos los medios de comunicación en el mundo.

El College of Arms, agrupación estrechamente relacionada con la aplicación de los protocolos reales, acotó en su página web que el príncipe Felipe no tendrá funeral de Estado y que su féretro no será expuesto al público. Sus restos reposarán en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, antes de las honras en la capilla de San Jorge, según la costumbre y los deseos de su alteza real , precisó.

Los legisladores británicos, que regresarán al trabajo la semana próxima tras las vacaciones de Semana Santa, usarán crespones negros durante todo este periodo, mientras Isabel II no acudirá a ningún acto público. Toda la familia real tendrá que vestir de luto, con prendas oscuras o negras, y llevar crespones también.

Las ceremonias y homenajes se revisan debido a la pandemia de Covid-19. Para evitar el riesgo de contagios, la familia real pidió a los británicos que no depositaran flores a las residencias reales, como el palacio de Buckingham o el castillo de Windsor, pero los llamó a hacer una donación a cualquier beneficencia. Aun así, el homenaje de toda una nación se desbordó y cientos dejaron flores y carteles ante los recintos.

Meghan y Enrique no confirman asistencia

El fallecimiento ocurre cuando la casa real aún está bajo los efectos de las críticas que provocaron las revelaciones de los duques de Sussex, Enrique y Meghan, que dijeron que hubo racismo e insensibilidad hacia la esposa del príncipe y su bebé, lo que los llevó a renunciar a sus deberes reales. En memoria de su alteza real, el duque de Edimburgo, 1921-2021. Gracias por tu servicio. Te echaremos mucho de menos , decía en el portal de la fundación que dirige la pareja, mientras se especula sobre su asistencia al funeral.

El primer ministro, Boris Johnson, elogió la vida y el trabajo extraordinarios del príncipe consorte, además del firme apoyo que dio a la reina. Ayudó a dirigir a la familia real y la monarquía para que siga siendo una institución indiscutiblemente vital para el equilibrio y la felicidad de nuestra vida nacional , destacó.

En enero de 2019, Felipe estuvo involucrado en un choque muy aparatoso, en el que se volcó un auto en que viajaban dos mujeres y un bebé de ocho meses. Él y el menor resultaron ilesos y las mujeres con heridas leves, pero a partir de entonces el príncipe se comprometió a dejar de conducir. Dos años antes se había retirado de sus deberes reales.