“Después del análisis de los elementos, se concluye que no se ha encontrado en ninguno de los soportes disponibles en la Liga prueba alguna de que el jugador Juan Cala Torres Ruiz insultara en los términos denunciados a Mouctar Diakhaby”, destacó el entre rector del torneo español.

La Liga señaló que analizaron todo el material en audio y video disponible sobre las conversaciones entre ambos futbolistas, tarea que incluyó la contratación de una compañía especializada en lectura de labios, pero no encontró pruebas de lenguaje racista.

Madrid. La Liga de España indicó ayer que no halló evidencia que corrobore las acusaciones de un jugador que denunció insultos racistas en su contra durante el partido del domingo entre el Cádiz y Valencia.

El incidente ocurrió durante el partido entre Cádiz y Valencia, cuyos jugadores se retiraron de la cancha luego de que el zaguero afrodescendiente Diakhaby denunció el insulto racista proferido en su contra por Torres Ruiz, quien negó las acusaciones.