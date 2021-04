▲ Portada de Road to the sun, nuevo álbum de Pat Metheny.

Percibimos presencias arcangélicas cuando suena esta obra en la guitarra Pikasso de Pat Metheny. Nos hace recordar, de entre su inmensa discografía (los marchantes no saben dónde colocarla en las tiendas de discos, y la meten en el compartimento estanco que dice jazz ) un disco bellísimo que también atrae a los ángeles y se titula precisamente: Libro de los ángeles, volumen 20. John Zorn. Pat Metheny / Tap.

El disco bien puede aceptar el subtítulo siguiente: Road to the sun o De la naturaleza de los ángeles.

Es el típico disco de digestión lenta; hasta la ocasión 11 en que el disco termina y lo volvemos a poner a sonar, comenzamos a entender: es en efecto un camino hacia el sol (Road to the sun), pero recoge en su navío a todos los ángeles que encuentra en el trayecto.

Estamos en el track 11 (número maestro) del nuevo disco de Pat Metheny: Road to the sun.

La indicación del compositor es clara en la partitura: Ruhig, erhaben, in sich hineinhorchend = En paz, de manera elevada e introspectiva.

Las composiciones de John Zorn que interpreta en ese disco Pat Metheny tienen todas nombres de ángeles: Mastema, Albim, Tharsis, Sariel, Phanuel, Hurmiz, y suenan en distintas guitarras de Metheny: acústica, eléctrica, barítona, un sitar, tiple, baja y también un piano, campanas, bandoneón y flugelhorn.

Toda música tiene que ver con el amor, dijo John Zorn a Pat Metheny. Lo mismo escuchó Metheny de labios de Arvo Part. Lo mismo es lo que escuchamos en su nuevo disco: Road to the sun. Toda música tiene que ver con el amor.

Suena Für Alina en la guitarra Pikasso de Pat Metheny con una nueva indicación del compositor en la segunda de las dos páginas de su magra monumental partitura: Mässig oder temperametvoll = moderado, sobrio, o bien, pleno de carácter.

Y ese efecto, el de las palabras que escribió de su puño y letra en esas dos páginas Arvo Part, lo experimenta el escucha: en paz, de manera elevada e introspectiva. Moderado, sobrio, pleno de carácter.

El track 11 del disco Road to the sun de Pat Metheny es lo más hermoso que se ha grabado durante la pandemia.

Un estado contemplativo, un estado de paz, un estado de calma. Una hermosa luz blanca traspasada por aves diminutas que viajan en paralelo, en anhelo del horizonte blanco, rumbo al sol.

La pandemia ha producido mucha música espiritual. El nuevo disco de Pat Metheny es una prueba de eso. Contiene dos partituras de su autoría, la primera de las cuales se titula, por si hubiera duda: Four Paths of Light, para guitarra sola, en cuatro movimientos, interpretada por Jason Vieaux, uno de los semidioses del mundo de la guitarra de concierto, territorio en el que irrumpe Pat Metheny para subvertir el orden y crear, por ende, mayor armonía.

La segunda partitura que escribió Pat Metheny esta cuarentena se titula como el disco: Road to the sun, en seis movimientos, interpretados por otros astros del concertismo en guitarra: The Los Angeles Guitar Quartet.

El cuarto movimiento de esta obra para cuarteto de guitarras es una alucinación: en un momento determinado escuchamos efectos sonoros que parecen producidos por máquinas pero son los dedos de los guitarristas en las cuerdas de sus instrumentos, en glissandi: rugidos de motores de aviones de guerra de los años 40 del siglo XX, enseguida una locomotora antigua y después, sinestesia, vemos filamentos diagonales: lluvia producida por el tañido en pizzicatti sobre las cuerdas de las guitarras, algo así como la versión sonora de la serie México bajo la lluvia de Vicente Rojo, o bien del óleo Golconda, de Magritte.

Un prodigio.

La llegada de Pat Metheny al universo de la guitarra clásica, o guitarra de concierto, es consecuencia de su vasta cultura musical, literaria y poética. Además, los guitarristas, reyes absolutos del imperio de la guitarra de concierto en el mundo, a quienes dedica estas dos obras, ya habían grabado discos de encuentros cercanos del tercer tipo, como el álbum Guitar Hero, de Jason Vieaux, de 2005, donde interpreta obras de Steve Howe, guitarrista del grupo de rock Yes, del guitarrista de country Chet Atkins y, adivinen: de Pat Metheny.

De su lado, los astros integrantes del The Los Angeles Guitar Quartet grabaron, también curiosamente en 2005, el disco Images of Metheny, donde interpretan obras de Path Metheny como si fuera música barroca.

El efecto hipnótico del track 11 del nuevo disco de Path Metheny, este nuevo tintinnábuli cubista, queda mientras tanto flotando en nuestra mente mientras nuestro cuerpo flota también.

Y s e m e c e s u a v e m e n t e

