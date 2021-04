U

no. Cuando el febrero pasado se inauguraba en Italia el enésimo gobierno técnico , hoy a cargo de Mario Draghi (bit.ly/2R8OZk5), ex jefe del Banco Central Europeo, laudado por la prensa como una bendita llegada de caras nuevas (sic) con cualidades técnicas para resolver la crisis (económica y sanitaria) (bit.ly/3wwEszv), se antojaba recordar los sarcasmos del viejo Marx respecto al nacimiento de uno de los primeros Golemos institucionales de este tipo, el gabinete de Aberdeen (1852-1855) en Inglaterra: El mundo quedará estupefacto al enterarse de que la nueva era de la historia estará inaugurada por gastados y decrépitos octogenarios, burócratas que han venido participando en casi todos los gobiernos habidos y por haber desde fines del siglo pasado, asiduos de gabinete doblemente muertos, por edad y por usura, y sólo con artificio mantenidos con vida ( New York Tribune, enero, 1853).

Dos. Marcello Musto, el conocedor de vida y obra del autor de El capital (véase: Karl Marx 1881-1883: el último viaje del moro, 2020), desempolvó aquel detalle ya hace años cuando arrasada por la crisis financiera en Europa germinaban gobiernos técnicos −Papademos en Grecia, Monti en Italia− encabezados por hombres provenientes de las mismas instituciones responsables por la crisis . Igual que Draghi, responsable por asfixiar a Italia con su inducida, desde Bruselas, austeridad y anteriormente inducidos, desde Roma, recortes en el sector de la salud (y encima siendo él, también, responsable por la devastación de Grecia). Gobiernos mandados por el capital para restablecer la confianza de los mercados y empujar más reformas (recortes, privatizaciones, etcétera), una indicación que el dominio del capital sobre el trabajo se volvió tan salvaje como lo era a mediados del siglo XIX (bit.ly/3wy2Z7b).

Tres. La separación de lo económico y lo político . La suspensión de la política. La desaparición de la lucha entre los partidos (el gobierno de Draghi es, desde luego, de la unidad nacional ). Todo lo que ya criticaba −y ridiculizaba− Marx, servido nuevamente para imponer más austeridad y un programa ideológico que nadie ha elegido. ¿Un insulto a la democracia? Sí. De los que ya hemos visto tantos. La tecnocracia que en Italia, desde la caída la Primera República en los 90, dejó de ser una excepción . Pero hoy, en tiempos de la pandemia, también algo más: un intento del empresariado de redirigir el Fondo Europeo para la Recuperación hacia las empresas, en vez de la gente común (bit.ly/3t1SXcs).