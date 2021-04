En septiembre del año pasado, se llevó a cabo la audiencia inicial de imputación, donde la defensa presentó los peritajes contables que echaron por tierra la pretensión de la FGR de que se le sujetara a proceso penal por defraudación fiscal de 36 millones de pesos.

Collado (ex abogado de Carlos Salinas de Gortari y del ex dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps) está vinculado a proceso desde julio de 2019 por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude, y aunque dos de los cargos no son considerados graves, el de delincuencia organizada no permite la libertad bajo fianza.