César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 9 de abril de 2021, p. 7

Al cierre de esta edición, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó prisión preventiva oficiosa contra el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Los cargos contra el ex legislador se relacionan con actos de corrupción para la aprobación de las llamadas reformas estructurales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al supuestamente haber recibido sobornos con recursos provenientes de Pemex y de la constructora brasileña Odebrecht.

Los representantes de la FGR solicitaron prisión preventiva justificada con el argumento de que Lavalle no tiene domicilio fijo, sus vecinos no lo reconocen en la dirección señalada, tiene varias salidas del país y no se tiene certeza del lugar donde actualmente se encuentra, ya que participó por video en la audiencia de ayer; en caso de que se apruebe la prisión preventiva, la FGR deberá localizar y aprehender al ex senador para ponerlo a disposición del juez.

Sobornos Pemex-Odebrecht

Lavalle es el primer inculpado de 70 señalados en la denuncia realizada por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, luego de que acordó con la FGR convertirse en testigo colaborador y aportar pruebas contra quienes recibieron sobornos para aprobar reformas constitucionales en el ámbito eléctrico y de hidrocarburos, entre otras.

Lozoya enfrenta procesos penales por cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicios público, pero no irá a prisión si aporta pruebas que lleven a sancionar a otros funcionarios o políticos de mayor nivel; entre ellos se encuentra Lavalle.