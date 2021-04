Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 9 de abril de 2021, p. 4

La existencia de casi 19 mil menores migrantes no acompañados que fueron detenidos por las autoridades estadunidenses tan sólo en marzo es un tema que debe seguirse con atención, porque Washington no es signatario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, alertó Alfonso Poiré, asesor de la organización Save The Children México.

Los procedimientos de Estados Unidos en materia de cuidado a la infancia no necesariamente se ajustan a los criterios de la Convención y pueden suceder las cosas que pasaban en la anterior administración: separan a los niños y niñas de sus familias y ni siquiera se toman la molestia de registrar los casos o la ubicación de sus familiares , lamentó el experto.