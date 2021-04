L

a semana pasada narré mis actividades principales en tres periodos de mi vida profesional, destacando lo relacionado con mi vocación de lucha contra la pobreza y promoción del florecimiento humano: 1976-1982, investigación en Coplamar sobre necesidades esenciales; 1988-1992, investigación-acción en el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del PNUD en América Latina (sede Bogotá); y 1998-2003 mi involucramiento desde el Poder Legislativo, primero como asesor de dos congresistas del PRD y luego como diputado (del PRD), en la génesis y aprobación de la Ley General de Desarrollo Social. Mencioné mi incorporación como profesor-investigador de tiempo completo en El Colegio de México (Centro de Estudios Sociológicos, CES) en 1992 y como comentarista/columnista semanal en La Jornada (1995). En 1993 me integré al SNI (Sistema Nacional de Investigadores) y me vi sometido (igual que muchos otros) a la presión que el SNI ejercía para que sus integrantes tuvieran el doctorado. Había estudiado economía (1962-66) en la ENE (Escuela Nacional de Economía, hoy Facultad) de la UNAM y contaba con dos maestrías, una en economía, en El Colegio de México y otra en desarrollo económico con énfasis en desarrollo rural, en la Universidad de East Anglia en Gran Bretaña. Pero el SNI quería aceptar sólo académicos con doctorado y rara vez, a mí me tocó una de ellas, hacía excepciones, pero advertía que sin doctorado no se podría ascender a niveles II y III del SNI. Me inscribí en el programa de doctorado conjunto (tipo abierto) de la UdeG (Universidad de Guadalajara) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) plantel Occidente, que permitía hacer el doctorado y continuar trabajando. Empecé haciendo mi tesis doctoral sobre lo mismo que estaba investigando: la aplicación del MMIP (Método de Medición Integrada de la Pobreza que desarrollé en 1990-1992) a datos sobre México, tarea a que me dediqué varios años. Fue hacia finales de los años 90 que tuve una especie de epifanía que me hizo percibir como relativamente pequeño el avance en lo que podríamos llamar la escala de desarrollo humano el que se derivaría que una persona superara la pobreza sin cambios más profundos.