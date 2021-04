▲ CITA EN EL RECLUSORIO NORTE. Juan López, defensor de Juan Collado, a su llegada a los juzgados del penal, donde ayer se realizó una audiencia al ex abogado de Carlos Salinas de Gortari. Foto Yazmín Ortega Cortés

S

e espera que hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita su resolución final e inatacable respecto a la cancelación de registros de candidatos a cargos de elección popular (la gran mayoría, de Morena) que no entregaron reporte de gastos de precampaña o lo hicieron de manera defectuosa o extemporánea.

La mayor atención estará centrada en los casos de dos aspirantes de Morena a gobernar estados: Raúl Morón en Michoacán y Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Según versiones que ayer se hicieron circular entre algunos periodistas, el proyecto de dictamen, que será sometido a votación del pleno del TEPJF, contemplaría devolver la candidatura a Morón y el candente expediente de Salgado Macedonio al Instituto Nacional Electoral (INE), para que analice de nuevo la gravedad de la falla partidista y decida si retira o no la candidatura al guerrerense, que está en pie de guerra y ha llegado a advertir que de no estar él en la boleta no habría comicios en la entidad y que, de negarle el registro, el INE se caería.

La decisión que tome el tribunal electoral (dividido en dos bandos de magistrados, uno de ellos muy alineado con los criterios de Palacio Nacional) marcará el futuro de la áspera contienda en curso. Además, dará material para posicionamientos presidenciales en las conferencias mañaneras.

No sólo se está en presencia de un pulso entre la legalidad a secas y la realidad partidista apasionada y presionante sino, sobre todo, entre la funcionalidad y fuerza decisoria del INE y la voluntad interventora del ocupante de Palacio Nacional. Un duelo sumamente trascendente.

En su conferencia de prensa mañanera, el Presidente de la República informó que la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, tiene un asunto familiar; se le presentó un problema familiar y tiene que dejar la Conagua, tiene que dejar el país , así que como le tenemos mucha confianza y es una mujer preparada, de primer orden, va a ser propuesta, para que el Senado decida, como embajadora en Francia (https://bit.ly/3dLoPMa).