Chihuahua, Chih., La Secretaría de Salud (Ssa) de Chihuahua detectó la presencia de las variantes brasileña, británica y californiana del SARS-CoV-2 en la entidad. Aunque no parecen ser más letales que la ya conocida, sí son más contagiosas y provocarían la tercera ola de infecciones por Covid-19 con una dispersión más rápida del virus y un nuevo pico de casos, informó Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Ssa y vocero sobre asuntos relacionados con la pandemia en el estado.

El funcionario estatal destacó que el personal de Salud está agotado y más de 100 trabajadores de distintas áreas han perecido. Los recursos no son los mismos y por eso es muy importante no permitir que el virus se transmita. No queremos que las personas se vean en la necesidad de acudir al hospital y que esté saturado .

Arturo Valenzuela precisó que hay 295 personas hospitalizadas, pero únicamente 28 hospitales presentaron reportes, por lo que la cifra asciende a más de 300 pacientes y a 64 se les reporta graves y permanecen intubados.

Del total de hospitalizados, 66 por ciento son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, 25 por ciento están siendo atendidos en hospitales estatales, 5 por ciento en nosocomios militares y 4 por ciento en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El martes, autoridades de Salud informaron que el hospital regional de Delicias presenta una ocupación del ciento por ciento y los pacientes que requieran atención serán trasladados a la capital del estado.

En tanto, la delegación estatal de Programas para el Desarrollo del gobierno federal y las instituciones de salud pública federales y estatales reportaron que se iniciará la aplicación de vacunas contra coronavirus para adultos mayores el 12 de abril en los municipios que aún faltan.