De acuerdo con los investigadores de la Fonoteca Nacional, la música no se puede entender sin el contexto, sin los procesos históricos que dieron lugar a esos fenómenos musicales.

“Podrán sonarnos bonitas las obras, podrán ser importantes, pero no vamos a entender por qué y mucho menos porque Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas y el grupo de los cuatro se dieron en el siglo XX y no se dieron en el momento en que sucedieron la mayor parte de los nacionalismos europeos.

En entrevista con La Jornada, el investigador musical Theo Hernández y el etnomusicólogo Bruno Bartra expresaron que lo que conocemos como nacionalismo musical mexicano surgió en el siglo XX y no en el XIX, como los otros nacionalismos.

El investigador del acervo de música de concierto de la Fonoteca Nacional sostuvo que el estilo musical de los himnos que participaron en el concurso es cien por ciento europeo.

“El estilo de las composiciones seguía moldes europeos siempre, sobre todo en el siglo XIX, en particular el himno de Jaime Nunó es una marcha que recuerda a las marchas militares europeas.

Los himnos que no ganaron, algunos parecían arias de ópera y también por eso no ganaron porque no funcionaban como himnos, incluso con partes virtuosas para solistas. El himno de Nunó ganó porque es sumamente funcional, está hecho para lo que es y puede ser cantado por todo el público .

Theo Hernández expresó que “los rusos buscaron la identidad con elementos folclóricos de su país y los mexicanos lo hicieron con europeos. Después, esta música evolucionó hasta que, en el siglo XX, Manuel M. Ponce les dice a los mexicanos ‘nosotros tenemos una música folclórica, música popular, música tradicional’”.

En el curso Más allá de la música. Del nacionalismo ruso al mexicano, Hernández y Bartra analizarán la obra de algunos compositores rusos como Mikhail Glinka, Modesto Mussorgsky, Nikolái Rimsky-Kórsakov, Mily Balákireve y Piotr Illich Chaikovski. En el caso de los mexicanos, se revisará la obra de Jaime Nunó, Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Salvador Contreras, Blas Galindo, Daniel Ayala y José Pablo Moncayo.

La convocatoria indica un costo de mil 600 pesos por ocho sesiones y las inscripciones están abiertas. Los interesados pueden escribir a [email protected] o mensaje en https://www.facebook.com/masalladelamusica2021.