Esta sociedad y este sistema son profundamente hipócritas porque alaban la maternidad, pero cuando las madres dicen que no pueden más, están cansadas y hartas, que necesitan ayuda, entonces molestan y se las invisibiliza. Le dan la espalda a sus necesidades reales y rechazan sus derechos, como el de tener un parto respetado, una lactancia materna satisfactoria y poder conciliar empleo y crianza , sostiene la también socióloga.

Afirma que entre las necesidades urgentes para que la maternidad sea una experiencia libre de violencia están el erradicar la hostilidad obstétrica, hacer compatible la crianza con el empleo, lograr que la lactancia materna responda a las necesidades de los bebés y de todas madres que quieren amamantar a sus hijos, así como aumentar la licencia de paternidad si queremos que los padres se impliquen .

Cirugía innecesaria

La periodista explica que la violencia obstétrica “es una de las últimas agresiones de género y machista. Consiste en el conjunto de prácticas de los profesionales de la salud, en particular en el parto, pero también en el embarazo y el posparto y que causan daño físico y emocional en la mujer.

“Que te obliguen a dar a luz sola, no te informen adecuadamente de los procedimientos, te falten al respeto, te insulten, te hagan una cesárea no necesaria, una episiotomía por rutina, tengas un parto instrumental que sería prescindible. Todas estas son prácticas de violencia física y sicológica, pero las hemos normalizado porque nos han dicho ‘parir es eso’”. Esther Vivas refiere que la maternidad es un tema incómodo para el feminismo “porque el patriarcado lo ha utilizado a lo largo de los siglos como un argumento para controlar el cuerpo y el destino de las mujeres. Cuando las feministas de la segunda ola, en los años 60 y 70, se rebelan contra este mandato, se cae en un cierto discurso antimaternal enel sentido de que el patriarcado nos impone ser madres y nosotras decidimos no serlo.

Pero hoy hay una nueva generación que somos madres, hemos crecido en una sociedad donde en gran medida podemos decidir si tenemos hijos o no, gracias a la lucha de las feministas que nos precedieron. Esto nos permite mirar a la maternidad con menos prejuicio, y diferenciar entre el mandato patriarcal de la experiencia libremente elegida.