L

a comunidad rarámuri de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, está abriendo brecha. Su resistencia contra el despojo de su territorio por los caciques locales le costó ya la vida de su dirigente Juan Ontiveros y le valió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera medidas de protección en favor de ella.

Cuenta con el apoyo jurídico y formativo de Alianza Sierra Madre AC, organización que también acompaña a la comunidad de Coloradas de la Virgen, del mismo municipio, que ya logró una sentencia histórica ante el asesinato de varios de sus dirigentes, certeramente explicada en estas páginas por Magdalena Gómez (https://bit.ly/3s54Qxb).

Desde el 21 de enero pasado, dos gobernadores y la señora comisaria de policía de Choréachi presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Previamente habían enviado una carta al gobernador Javier Corral Jurado. Denuncian el fallecimiento de tres niñas y cuatro niños rarámuris de la comunidad, todos menores de cinco años, entre octubre de 2019 y junio de 2020. Arguyen que las muertes de los menores constituyen violaciones a los derechos humanos, a la salud, a la nutrición, a la supervivencia y al desarrollo.

Todos los fallecimientos de los niños fueron causados por la desnutrición, a la que se sumaron luego otras complicaciones. En todos se presentaron seis constantes: carencia de servicios de salud idóneos, oportunos y accesibles en la comunidad; no implementación en la comunidad de un programa de peso y talla que detecte oportunamente la desnutrición; no acceso de los padres a un programa de atención sanitaria preventiva, con pertinencia cultural y lingüística; no acceso a tratamientos adecuados para la desnutrición y las enfermedades infectocontagiosas; ausencia de programas que atiendan la pobreza alimentaria y el saneamiento. Además, en por lo menos tres de los casos, las autoridades no garantizaron la canalización de los niños a unidades de salud con mayor capacidad resolutiva.

En el mismo periodo que señalan, los equipos del programa Chihuahua Crece Contigo y de la Secretaría de Salud trasladaron a 43 menores con algún grado de desnutrición a centros de segundo nivel de atención. De ellos fallecieron 20 por ciento. Para dar una idea de la dimensión y gravedad del problema, la comunidad señala que para junio de 2020, 68 por ciento de los niños menores de cinco años en Choréachi vivía en desnutrición crónica; y para enero de 2021 ninguno de ellos había sido atendido con tratamientos adecuados para superarla.

Ante esta grave situación, son fáciles de entender las principales demandas de la comunidad: la actuación inmediata de la CEDH y la canalización hacia la CNDH; una visita de éstas a Choréachi para que se enteren de la situación y escuchen a todas las personas que deseen presentar sus denuncias; formación y operación de una comisión investigadora con capacidad de analizar los casos y emitir las recomendaciones necesarias.