n su ensayo sobre el Instituto Federal Electoral, John Ackerman ( Los organismos autónomos en México) analiza sólo sus primeros seis años. Allí consigna la atención internacional que despertó su estructura y funcionamiento. Se lo veía como modelo de gestión democrática especializado en elecciones. Su popularidad lo hizo objeto de rápida fama a raíz de las elecciones federales de 1997, donde el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Su impulso inicial empezó a agotarse en 2003. Pronto, con el fraude electoral de 2006, su desmonetización saltó a la vista. No fue capaz de asegurar la limpieza prometida en sus lemas durante la campaña electoral. Desde entonces, a la población, y específicamente a los electores, vive diciéndoles que la democracia está en el voto. Votar y conquistar la democracia, binomio indisoluble. En 2012 refrendaría el engaño. La democracia no es sólo elegir autoridades periódicamente. Las elecciones no son siquiera la parte sustantiva de la democracia.

A preparar y administrar la elección se ha reducido la institucionalidad del INE. Y a pelear su presupuesto. La democracia es cara, dijo su titular. Al serle reducido tal presupuesto amenazó cobrárselas en las elecciones a la 4T. Lo ha intentado con inexpugnable ánimo de venganza.

De una elección a otra en este siglo, la ausencia de métodos democráticos en los partidos para elegir a sus dirigentes a responsabilidades orgánicas o a candidatos a cargos públicos se ha hecho cada vez más acentuada y hasta grotesca.

En las campañas en curso rumbo al 6 de junio la invalidez política en la mayoría de los candidatos ya suena a escándalo en más de un caso. Pero como eso es, aparentemente, territorio exclusivo de los partidos, el INE no hace otra cosa que palomear o rechazar, incluso en calidad de fiscal, a los candidatos que buscan obtener el registro de este organismo para poder competir en la disputa.

Encabezada por el grupo intelectuales que antes se proclamó abogado de la libertad de expresión, la oposición con alma de derecha ha salido a defender al INE del titular del Ejecutivo federal. Para ello se valió de un acarreo de firmas de políticos y empresarios. ¿Por qué no trabajadores? Las señas clasistas fueron inocultables. Las causas de los trabajadores no encajan con las suyas. Ellos no forman parte de su idea de la democracia.