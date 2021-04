Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 8 de abril de 2021, p. 13

Morena y sus aliados en el Senado se aprestan para aprobar, sin cambios, la minuta que obliga a todos los usuarios de celulares a registrar sus datos biométricos, como huella facial y digital e iris, o de lo contrario se les bloqueará y hasta cancelará la línea telefónica.

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada ya en comisiones, pese al rechazo de legisladores de PAN, PRI y PRD, por considerar que tal disposición y otras de esa legislación violan la privacidad, ya que cualquier autoridad judicial puede exigir a los concesionarios los datos del usuario.

La reforma, que podría aprobarse este jueves en el pleno, obliga a establecer un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, que estará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el que deberá procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información con las autoridades competentes .

La reforma se enmarca en el objetivo de poner freno a delitos como la extorsión, el secuestro exprés y otros que comete la delincuencia organizada. Sin embargo, la oposición considera que tal objetivo no se cumplirá y sí, en cambio, se vulneran derechos de los ciudadanos.