Delgado Peralta, quien ha sido una de las principales gestoras a nivel internacional para la adquisición de los antídotos, resaltó que México es de los pocos no productores que los ha recibido gracias a que se establecieron canales diplomáticos al más alto nivel para cerrar los contratos no sólo con las empresas, sino con los países productores.

No obstante que por ahora México está recibiendo cargamentos regulares de vacunas contra el Covid-19, en las siguientes semanas podría darse un retraso en la entrega debido a las restricciones de exportación de las naciones productoras y a la insuficiencia de biológicos, alertó la subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado Peralta.

▲ Martha Delgado Peralta, subsecretaria de la SRE, ha sido una de las principales gestoras a nivel internacional para la adquisición de las vacunas. Foto Pablo Ramos

Todos los países que están produciendo vacunas tienen restricciones de exportación. El que México siga recibiéndolas es producto de una gestión diplomática de muy alto nivel que se inició desde julio del año pasado. Estados Unidos no las exporta, y recibimos de ellos 2.7 millones de dosis; la Unión Europea tiene limitaciones de exportación y cada vez que sale un vuelo desde Bélgica (con el biológico de Pfizer) hacia México es porque nuestra embajada allá gestionó esa autorización. A otros países se les ha negado .

En China, India y Rusia, señaló, ocurren situaciones similares debido a que también deben cumplir con la aplicación entre sus ciudadanos; y pese a ello, han enviado a nuestro país diferentes lotes.

Hemos tenido una consideración muy particular de estos países (productores), que se debe a que negociamos por la vía diplomática y no directamente con las farmacéuticas, y al prestigio internacional de México. Ahora necesitamos su apoyo y que no nos restrinjan los envíos .

Delgado sostuvo que la realidad global enfrenta a todas las naciones a variadas problemáticas para la gestión, compra y recibimiento de los antídotos, e incluso algunas, apenas en abril de 2021, iniciaron sus procesos para conseguir los inmunizantes.