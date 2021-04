E

l gobierno Federal anunció que concluyó un refinanciamiento por 3 mil 250 millones de dólares reduciendo 69 por ciento las amortizaciones programadas para 2023. La operación no generó endeudamiento adicional. Tuvo una demanda equivalente a 2.3 veces el monto colocado y participaron 246 inversionistas internacionales, lo que demuestra la confianza en México, agregó la dependencia. Los ciudadanos se preguntan cómo es posible obtener un préstamo sin generar endeudamiento adicional. Es algo que debería explicar Hacienda.

Quiere pagar más impuestos

Ya un millonario alzó la mano y dijo que quiere pagar más impuestos. No ocurrió en México, desde luego.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, planteó al grupo de los 20 países mas industrializados, el G-20, la necesidad de crear un impuesto básico internacional a fin de impedir que las grandes corporaciones eludan el pago de impuestos. Pero ya antes lo había propuesto a los ciudadanos de su propio país, un impuesto a las corporaciones y los millonarios para financiar el programa de infraestructura del gobierno del presidente Biden… absorberá una inversión cercana a 2 billones de dólares, 2 millones de millones de dólares.

Alzó la mano Jeff Bezos, el creador y principal accionista de Amazon. Dice que está dispuesto a pagar más impuestos y apoya el programa de reconstrucción del presidente Biden. La fortuna del empresario, propietario del diario The Washington Post, se calcula en 187 mil millones de dólares, cifra aproximada, en continuo movimiento porque sus acciones están en las bolsas de valores. ¿Cuánto es eso? La cifra se aproxima a las reservas en dólares del Banco de México y supera las reservas de muchos países. Jeff Bezos se considera más que un empresario, un inventor, porque inventó la tienda online más grande de la historia. Recientemente se divorcio y se vio generoso, convirtió a Mackenzye, su ahora ex esposa, en una de las mujeres más ricas del mundo. Lo apoyó a construir su imperio. Pues ahí la señora Yellen tiene mucha tela de donde cortar en su idea de un impuesto corporativo. Aquí en México difícilmente prosperaría, se llenarían los juzgados de amparos, además, el presidente López Obrador ha fijado su posición claramente: no aumento de impuestos.

Los candidatos