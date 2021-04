Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 8 de abril de 2021, p. 22

Bruselas. Una agria controversia, bautizada sofagate, sacudió ayer la Unión Europea (UE) a raíz del desaire a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el encuentro el martes con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en Ankara.

Erdogan recibió a Von der Leyen, jefa del ejecutivo de la UE, y a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, instancia que representa a los gobiernos de los países miembros. Erdogan y Michel, quien caminaba detrás del mandatario turco y al lado de Von der Leyen, ocuparon sus sillones frente a las respectivas banderas y cruzaron las piernas, mientras Von der Leyen quedó de pie sin tener un sillón reservado, sin saber dónde sentarse, pese a que acudió al encuentro como representante de la UE, al igual que Michel.

Von der Leyen puso en evidencia la situación con un carraspeo insistente e interrogante, que ya se viralizó en redes sociales como ¿Ejem? , y permaneció de pie hasta que le indicaron que se sentara sola en un sofá frente a un segundo diván ocupado por el canciller turco, y así fue como se llevó a cabo el encuentro.