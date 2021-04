Ap, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 8 de abril de 2021, p. 21

Washington. Un total de 20 mil 273 niños que ingresaron de forma irregular a Estados Unidos y sin compañía adulta están en custodia federal, según cifras dadas a conocer ayer por los departamentos de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el de Seguridad Nacional (DHS, ambos por sus siglas en inglés). La cifra representa un incremento respecto a los aproximadamente 18 mil de la semana pasada.

Los datos se conocieron cuando el gobierno del presidente Joe Biden revisa 5 mil 600 casos de menores migrantes para identificar si fueron separados de sus padres en la frontera con México bajo el mandato del ex presidente Donald Trump, indicó un funcionario del DHS.

Se espera que la revisión encuentre un pequeño número de separaciones adicionales, además de los miles identificados mediante los litigios en curso, señaló el funcionario.

En este contexto, se viralizó un dramático video en el que un niño de unos 10 años pide ayuda al ser encontrado el 1º de abril por agentes de la Patrulla Fronteriza, tras deambular toda la noche por el desierto en la región del Valle del Río Grande.

El menor rompe en llanto y camina hacia el agente de la Patrulla Fronteriza, quien grabó el video, y clama por ayuda tras contarle que fue botado cerca del río Bravo. ¿Me puede ayudar? , implora el pequeño, quien a la pregunta de qué le sucedió, dijo: Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están .

El agente preguntó: ¿No vienes con mami o con papi o con alguien? , a lo que respondió: “¡Nadie, yo venía en un grupo… y al final me dejaron botado y vine aquí a pedir auxilio!”