Jueves 8 de abril de 2021, p. 7

Los candidatos a los premios Óscar y sus invitados serán considerados trabajadores esenciales para que puedan asistir a la gala en la que se entregarán los galardones. La medida permitirá que cineastas fuera de Estados Unidos entren al país. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció la determinación en una carta entregada a la revistaVariety.

Los involucrados en la producción de los Óscar, como los candidatos y sus invitados, son aptos para la exención con propósito de trabajo esencial y, por tanto, tienen permitido viajar desde y hacia el centro de pruebas, los ensayos y las actividades organizadas por la Academia durante el periodo anterior a la producción, incluida, por supuesto, la entrega de premios , indica el texto.

Los organizadores de los Óscar están implementando una cuarentena obligatoria para minimizar el riesgo de cada persona que asista a la ceremonia , puntualiza el comunicado entregado a unas semanas de que se celebre la edición número 93 de los Óscar.

En razón del riesgo de contagio, los nominados podrán arribar a Los Ángeles en fechas distintas. Los asistentes provenientes del interior de Estados Unidos y países de bajo riesgo tendrán hasta el 20 de abril para llegar, mientras para los de zonas de alto peligro la fecha es el 17 de abril.

Si viaja al condado de Los Ángeles desde fuera de California, debe ponerse en cuarentena durante 10 días después de su llegada y no podrá interactuar con nadie durante ese lapso, excepto las personas de su alojamiento, es decir, con las que convive. Si arriba únicamente con fines laborales esenciales, aun así debe ponerse en cuarentena durante el mismo periodo y no podrá interactuar con personas que no sean las necesarias para realizar su trabajo , señala la Academia.

Los asistentes, además, deberán someterse a un mínimo de dos pruebas PCR, realizadas por el proveedor de la Academia, y una más en la semana anterior a la entrega del premio.